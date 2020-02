Oggi Sky ha comunicato di voler diventare "net zero carbon" entro il 2030, tagliando le emissioni di carbonio prodotte dalle persone che usano Sky, dai suoi fornitori in tutti i territori in cui opera, e da tutte le sue attività. In particolare l'azienda si impegnerà: a rendere più efficienti da un punto di vista energetico tutti i propri prodotti tecnologici presenti nelle case dei clienti, a sviluppare gli studi televisivi e cinematografici più sostenibili al mondo e a piantare alberi, mangrovie e alghe marine affinché assorbano il carbonio. Successivamente Sky richiederà la certificazione dei propri obiettivi al STBi (Science-Based Target Initiative) e pubblicherà il proprio impatto ambientale. (SKY UN MARE DA SALVARE, LO SPECIALE)

Impegno e obiettivi quotidiani

Jeremy Darroch, Sky Group Chief Executive, ha dichiarato: “Stiamo entrando in un decennio critico per il lungo percorso verso il miglioramento climatico e tutte le aziende hanno l’opportunità di accelerare il progresso e diventare parte della soluzione. Ogni business dipende dall’ambiente e abbiamo la responsabilità di proteggerlo. Dobbiamo agire adesso – perché il pianeta non può attendere". Per Maximo Ibarra, Amministratore delegato di Sky Italia, “quello della salvaguardia climatica è un obiettivo chiave per Sky. Il cambiamento va sostenuto non solo con campagne di informazione, ma anche attraverso le nostre azioni quotidiane”.

#GoZero

Sky userà i propri canali e la propria programmazione per ispirare gli altri a #GoZero parlando a milioni di persone ogni giorno. Sono ormai dieci anni che il gruppo Sky è attivo nella salvaguardia dell’ambiente, da Rainforest Rescue a Sky Ocean Rescue e, attraverso i propri canali, informerà i clienti spiegando loro come possono iniziare a ridurre il loro impatto ambientale. Sky Ocean Rescue continuerà a sostenere la salute degli oceani con WWF. Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente ha commentato: “Coloro che forniscono informazioni e parlano a un gran numero di persone, come Sky, hanno una grande responsabilità perché più di altri devono dare il buon esempio. Il piano della campagna Sky Zero è ambizioso, ma la sfida sul clima chiede a tutti di essere coraggiosi e puntare al meglio. Per questo motivo, come Ministero dell'Ambiente, saremo sempre al fianco di coloro che sono impegnati a preservare l'ambiente e comunicare la sostenibilità. Non faremo mancare il nostro sostegno".