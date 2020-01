Sky Ocean Rescue, 3 anni dallo stop alla plastica monouso

Sky, una delle aziende più impegnate contro l’utilizzo della plastica monouso​, celebra il terzo anniversario dal lancio della campagna Sky Ocean Rescue, con la quale si è impegnata a diventare la prima azienda FTSE100 a rimuovere tutta la plastica monouso dalle sue attività entro la fine del 2020.

Impedito che 300 t di plastica finissero negli oceani

Durante questi tre anni di impegno e attivismo, il gruppo Sky ha impedito che oltre 300 tonnellate di plastica monouso, l’equivalente del peso di tre balenottere azzurre, finissero nei nostri oceani. Dall’inizio della campagna Sky Italia ha evitato l’utilizzo di 35.000 kg di plastica.

Tutti i prodotti Sky sono privi di plastica monouso

Tutti i prodotti Sky - inclusi i Set Top Box, i Broadband Hb, e gli Sky Soundbox - e i relativi singoli componenti come telecomandi, batterie e spine sono privi di plastica monouso. Sky ha progressivamente rimosso le bottiglie di plastica usa e getta, le cannucce, le bustine, le tazze e le posate dalle proprie sedi. Questa scelta ha comportato, in Italia, una riduzione dell'utilizzo di 500 mila bottiglie di plastica all'anno e di un totale di quasi 2,5 milioni di bicchieri in plastica usa e getta.

L'azienda ha stretto una partnership con il WWF

L’impegno riguardo alla salute degli oceani ha visto l’azienda stringere una partnership con il WWF, ottenendo la salvaguardia di oltre 400.000 km quadrati di aree marine protette in tutto il Regno Unito, Irlanda, Germania e Italia.

Per saperne di più e per ulteriori dettagli sul percorso di Sky per diventare plastic-free vai su https://www.skyoceanrescue.com/