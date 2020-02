Un gruppo di monaci tibetani ha partecipato alla liberazione di una tartaruga in via d’estinzione su una spiaggia di Islamorada, nelle Florida Keys. L’esemplare, che era stato trovato in fin di vita lo scorso novembre, dopo essere stato curato ha potuto far ritorno in acqua in perfetta salute. I religiosi, sull’isola per condividere i loro antichi insegnamenti, hanno partecipano all’evento intonando canti rituali e benedicendo Drifter (nome che è stato assegnato alla tartaruga) e tutti gli animali.

Curata presso la Turtle Hospital

Le Florida Keys sono una striscia di isole tropicali che si estende al largo della punta meridionale dello stato americano della Florida, tra l'Oceano Atlantico e il Golfo del Messico. Su queste isole da 35 anni opera il Turtle Hospital, una struttura d’eccellenza che nel corso del tempo ha salvato centinaia di tartarughe. Tra queste anche Drifter, una femmina di oltre 77 chilogrammi, che dopo essere stata trovata in mare aperto quasi morta, è stata curata per tre mesi con antibiotici, farmaci antiparassitari e vitamine.

Monaci in Florida per diffondere i loro insegnamenti

I monaci che hanno preso parte alla cerimonia provengono del monastero di Drepung Gomang in India. Minyak Rinpoche, il leader del gruppo, ha dichiarato alla stampa che la chiave della felicità ultima è la compassione e la gentilezza nei confronti di tutti gli esseri viventi. "Abbiamo fatto una preghiera di liberazione per la tartaruga marina, e allo stesso tempo preghiamo per tutti gli animali, tutte le specie, preghiamo che siano liberi dalla sofferenza e possano divertirsi nella loro vita", ha detto Rinpoche.