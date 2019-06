Greta Thunberg invita Barack Obama a sposare la battaglia contro il cambiamento climatico. E l’ex presidente americano accetta. L’intesa è sancita da due tweet e da un "Yes, we can" prima lanciato dalla giovane attivista svedese e poi ritwittato dall'ex inquilno della Casa Bianca (AMNESTY PREMIA GRETA - L'ATTIVISTA SVEDESE A ROMA: FOTO - STUDENTI IN PIAZZA PER IL SECONDO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA)

L'intesa su Twitter

E' stata Greta Thunberg prima, il 15 giugno, a sollecitare Obama, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme e accompagnando l'immagine con lo storico slogan usato dall'allora senatore dell'Illinois, per le presidenziali del 2008: "Yes we can", ha scritto la sedicenne di Stoccolma, lanciando anche gli hashtag della campagna che sta portando avanti ormai da mesi #FridaysForFuture #schoolstrike4climate #ClimateStrike. "Yes, we can, Greta", ha risposto Obama. "Sono fiducioso - ha aggiunto l’ex presidente Usa - grazie a te e a tutti i giovani che stanno lottando per proteggere il pianeta. Continua a farlo".

Le critiche di Greta a Trump

Del tutto diverso il pensiero espresso da Greta Thunberg nei confronti dell'attuale presidente americano Donald Trump. Nell'intervista a Sky Tg24 del 16 aprile 2019, il simbolo dei #FridaysForFuture ha affermato: "Non so che cosa direi a Donald Trump se avessi occasione di incontrarlo. Probabilmente niente perché innumerevoli persone hanno cercato di fargli cambiare idea, ovviamente invano. Dunque quella tattica non funziona, i fatti palesemente non funzionano… per cui deve occuparsene qualcun altro, perché io non ho tempo".