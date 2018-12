Valbrembo, tigre Obelix torna al Parco Le Cornelle dopo l'operazione

La tigre Obelix è tornata a casa e sta bene. Uno degli ospiti più illustri de 'Le Cornelle', nei giorni scorsi ha dovuto lasciare il parco faunistico in provincia di Bergamo per sottoporsi a un intervento chirurgico all'ospedale veterinario universitario di Lodi della Università Statale di Milano. L'operazione è riuscita e ha permesso ai medici di asportare una forma tumorale della cute, che è risultata essere benigna ma che era a rischio di sanguinamento e ulcerazione. Obelix ha già fatto ritorno nella struttura che si trova a Valbrembo, dove affronterà il post operatorio.

Tigre di 12 anni

Il felino ha 12 anni ed è nato in cattività proprio nel Parco Le Cornelle. Esemplare maschio di tigre siberiana, è lungo oltre quattro metri e pesa circa due quintali. Da cucciolo gli era stata affiancata una femmina per fargli compagnia, ma la coppia non si è mai riprodotta. L'operazione per trattare il tumore della cute da cui è affetto è arrivata a seguito di un precedente intervento a cui Obelix era stato sottoposto nell'ambulatorio del Parco, ma che era risultato inefficacie. Per questa ragione i responsabili de Le Cornelle hanno deciso di far intervenire sull'animale gli specialisti dell'Ospedale veterinario universitario di Lodi.