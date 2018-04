Lotta al bracconaggio, pronte le prime Unità Cinofile

Sono pronte le prime Unità Cinofile Antibracconaggio. Arrivano dalla Scuola di Alta Formazione Antibracconaggio (Safa) di Legambiente e dai Carabinieri forestali. Sono composte da tre esemplari di razza labrador e sei di pastore belga Malinois e grazie a delle tecniche specializzate contribuiranno a contrastare un fenomeno che in Italia è molto diffuso, con 20 infrazioni, 16,5 persone denunciate e 6,9 sequestri per questi reati registrati ogni giorno dalle Forze dell'ordine.

Il programma nazionale della Safa

I primi esemplari delle unità cinofile si chiamano Mora, Furia, Titam, Kenia, Africa, Dingo, India, Lapa e Puma: sono stati addestrati dalla Safa nel primo corso nazionale iniziato lo scorso 25 gennaio e in programma fino al 4 novembre 2018. In un incontro organizzato con la stampa presso il Comando Generale Unità Forestali Ambientali Agroalimentari Arma dei Carabinieri (Cufaa) di Roma, i cani hanno dato prova delle loro capacità attraverso dimostrazioni pratiche. Lo scopo della scuola, nata all'inizio dell'anno per volontà di Legambiente in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, è quello di salvaguardare lupi, orsi, rapaci e altre specie protette in Italia. La Safa, in partnership con l'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana e Almo nature, e con il patrocinio della Federazione Italiana Parchi e Riserve naturali, svolge la formazione in a Rispescia ,in provincia di Grosseto. "Il bracconaggio ci riguarda tutti, con criteri diversi a seconda delle competenze - afferma Antonio Ricciardi, Generale Corpo Armata, Comandante Cufaa Carabinieri - e anche questo corso è figlio del Piano Nazionale Antibracconaggio che porta ad una consapevolezza dell'importanza di una collaborazione trasversale, perché tutti insieme siamo l'esercito dell'antibracconaggio".



I numeri del bracconaggio in Italia

Dai dati sui controlli effettuati nel 2017 dal Comando delle Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sarebbero stati accertati 770 reati, denunciate 590 persone e sequestrate 236 armi da fuoco, oltre a 22 arresti. Nel complesso ci sono stati 1463 illeciti amministrativi per un importo totale delle sanzioni notificate pari a 168.992 euro. Come spiega Giampiero Costantini, Generale di Brigata, Comandante Carabinieri Cites, "l'aggressione alla fauna si sviluppa secondo due macro direttrici: bracconaggio e commercio di specie animali presenti in Italia e di specie animali provenienti da altri continenti". Costantini ha anche citato alcuni dei cosiddetti "black-spot", aree dove si svolge il 50% delle attività illecite: sono le valli bresciane, alcune zone in provincia di Foggia, le piccole isole degli arcipelaghi Pontino e Campano, il versante calabrese dello Stretto di Messina e le aree adiacenti al Parco del Ticino.