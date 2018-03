E poi c'è Cattelan: a tutto Best Of!

Il late night show di Alessandro Cattelan , in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno , accoglie nel suo salotto: Andrea Delogu, Martin Castrogiovanni, Fabio Borini, Elio e le Storie Tese, Nicola Berti, il Prof. Burioni, Miriam Leone e il duo canoro dei Coma Cose. Per rivivere i momenti più belli di Epcc , non perdere il venerdì il Best Of ! GUARDA IL VIDEO .

di Helena Antonelli

Presenta in radio, conduce in tv, e no non stiamo parlando di Alessandro Cattelan ma di Andrea Delogu, prima ospite dell'ottava settimana di E poi c’è Cattelan il late night show in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata su Sky Uno.

Varcata la soglia di Epcc la Delogu saluta calorosamente Marco Villa. Non sarà mica per la polemica scatenatasi su Twitter? L’unica ospite a salutare Marco Villa dopo Jerry Scotti. E comunque, sottolinea la Delogu “Io sto con il Libanese”. Stiamo parlando dell'attore Francesco Montanari e del ruolo che l’ha reso famoso nel film diretto da Michele Placido, Romanzo Criminale. L’ex letteronza di Mai dire goal ricorda i bei tempi: “È stato molto bello essere una letteronza. Fu il mio primo lavoro regolare a P.IVA”. Subito si scatena la curiosità di Cattelan: “Ma è come essere una letterina?”. “No le letteronze arrivano dopo. Le letterine si prendevano i calciatori e poi quello che avanzava andava a noi”.

Dopo il volto di Dance Dance Dance è la volta del pilone della nazionale italiana di rugby: Martin Castrogiovanni. Ma ora Martin ha lasciato il campo e cambiato scena. Presentatore televisivo, ballerino e addirittura scrittore, Martin Castrogiovanni entra nello studio di Epcc imitando i passi di Michael Jackson. Certo che la vita degli sportivi deve essere dura, sempre a contare le calorie, a seguire alimentazioni ferree. Forse per qualcuno sì ma non per Martin: “Sono sempre stato a dieta, ma il problema è che io facevo come volevo”. E il rugby? Chissà com’è vedere le partite da casa seduti sul divano e non giocarle. “Mai guardato una partita di rugby in vita mia. Lo amo ma non lo guardo. Una volta però sono andato allo stadio con un mio amico, glie l’avevo promesso. Siamo arrivati tardi così ci siamo fermati nell’area ospitality. Abbiamo mangiato e bevuto tutto quello che potevamo tanto da tornare a casa ubriachi. Della partita non ricordo nulla”.

Il calciatore Fabio Borini e il gruppo Elio e le Storie Tese sono gli ospiti della seconda serata dello show. La serata inizia sulle note di Elio e le Storie Tese, e poi l’ultimo disco, il loro ultimo tour. Ma un’erede c’è? “Mah forse i The Kolors”. Dopo Borini è la volta di un altro calciatore, anzi ex, Nicola Berti torna nello studio di Epcc dopo quasi tre anni, mentre a chiudere la settima ci pensa la bellissima Miriam Leone e il duo canoro dei Coma Cose.

