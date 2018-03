Mozart In The Jungle 4: L'occasione di una vita. FOTO

Ultimo appuntamento con la quarta stagione di Mozart In The Jungle. Hailey si trova davanti a un bivio: riuscirà a vincere la competizione e a realizzare il suo sogno, o dovrà tornare a casa con la coda tra le gambe? Anche Rodrigo sta vivendo un momento particolare professionalmente e privatamente, e non è detto che tutti i pezzi del puzzle andranno al loro posto. Dopo un po' di burrasca, Gloria e Thomas navigheranno verso mari più pacifici, e per i musicisti dell'Orchestra è arrivato il momento: signore e signori, silenzio in sala, ora a parlare è la musica. Soprattutto, non fate arrabbiare Amadeus, prima che sparisca di nuovo! Non perdere il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo episodio, in onda mercoledì 21 marzo alle 21.15 su Sky Atlantic