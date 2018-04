Nuovo record per "Despacito": 5 miliardi di visualizzazioni su Youtube

A più di un anno dalla pubblicazione, "Despacito" di Luis Fonsi continua ad infrangere record: il video del brano è infatti diventato il primo nella storia a superare il tetto dei 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube.

Il re di Youtube

Solo la scorsa estate, il video di "Despacito" era diventato il più visto di sempre su Youtube, lasciandosi alle spalle "See You Again"di Wiz Khalifa e Charlie Puth (attualmente fermi a 3,49 miliardi) e "Shape Of You" di Ed Sheeran (3,41 miliardi). Al successo sulla piattaforma di video sharing, si è affiancato quello nelle classifiche mondiali: il brano di Luis Fonsi e Daddy Yankee ha raggiunto la vetta delle chart di Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada e Australia. "Despacito" ha conquistato inoltre il primo posto nel Regno Unito, diventando la prima canzone spagnola a riuscire nell’impresa.



I record di "Despacito"

Numerosi anche i primati messi a segno nella prestigiosa Billboard Hot 100: "Despacito" ha eguagliato il record di settimane consecutive al primo posto della classifica, ben 16, detenuto da Mariah Carey e i Boyz II Man con "One Sweet Day". Gli unici brani in lingua spagnola a raggiungere vetta della chart erano stati inoltre "La Bamba" nel 1987 e la "Macarena" nel 1996. Successi anche per quanto riguarda i servizi di musica in streaming. La hit di Luis Fonsi è infatti la canzone più ascoltata in streaming di tutti i tempi: a oggi siamo a oltre 800 milioni di stream per la versione originale e oltre un miliardo per la collaborazione con Justin Bieber. "Despacito" è rimasta, infine, per 12 settimane consecutive al primo posto della Global chart di Spotify.