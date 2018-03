Thom Yorke in Italia a maggio: concerti a Firenze e Milano

Thom Yorke, eclettico frontman dei Radiohead, sarà in Italia per due concerti la prossima primavera. Il musicista e cantautore britannico si esibirà il 28 maggio al Teatro Verdi di Firenze e il 29 al Fabrique di Milano.

Il tour

Le due date italiane inaugureranno il tour solista di Thom Yorke, che tra maggio e giugno lo porterà in giro per l'Europa in una serie di concerti evento. Sul palco con lui per il live mix ci sarà Nigel Godrich (storico produttore dei Radiohead e membro degli Atoms for Peace), mentre la parte visiva sarà affidata a Tarik Barri, artista audiovisivo di fama internazionale. I biglietti saranno in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di venerdì 23 marzo. Sarà possibile acquistare un massimo di 4 ticket a transazione.

Thom Yorke

Thom Yorke, musicista cantante e polistrumentista, è il leader dei Radiohead. In carriera ha pubblicato come solista gli album "The Eraser" (2006), "Tomorrow's modern boxes" (2014) e l'EP "Spitting Feathers". Ha inoltre collaborato con artisti come Björk, PJ Harvey e Flying Lotus, ed è stato inserito dal magazine Rolling Stone tra i migliori cantanti di tutti i tempi.