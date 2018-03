Pantone svela i colori per la primavera/estate 2018

La prossima stagione primavera estate segnerà il trionfo di tinte pastello, nuance brillanti e tonalità vintage: lo suggerisce il Pantone Fashion Color Report, studio che l'azienda americana compie ogni sei mesi basandosi sui trend relativi ai colori più utilizzati nei settori di interior design, moda e tessile. L’analisi ha identificato 12 colori che invaderanno le vetrine dei negozi nei prossimi mesi, evidenziando come i designer si stiano concentrando sulla necessità di assecondare le richieste dei consumatori, sempre più attirati da capi e oggetti dalla tinte vivaci.

Il report

Le tendenze della nuova stagione si suddividono dunque in due blocchi contrapposti, uno fatta di colori pastello, dolci e romantici, ed uno composto da colori saturi e brillanti. Nell’elenco dei 12 colori figurano ben due tonalità di giallo: Meadowlark, un giallo molto luminoso ed energetico, e Lime Punch, un giallo-verdastro dal carattere forte che ricorda il colore tipico dell'evidenziatore. Tre i rosa: Pink Lavender, nuovo punto di rosa vintage, molto pacato, romantico ed elegante, adatto al tailleur maschile e all'abito bon ton; Blooming Dahlia, che è invece un rosa cremoso, perfetto per gli abiti da cerimonia; e anche Almost Mauve, un colore neutro unico della palette di Pantone. Due le sfumature del rosso: Cherry Tomato è un rosso fiamma, molto vivace, mentre Chili Oil è un rosso brunito che ricorda appunto il colore della salsa omonima.

Azzurro e viola di tendenza

Tra i colori pastello via libera alle tonalità dell’azzurro e del viola. Little Boy Blue è un azzurro tendente al lavanda, al cielo estivo. Ultra Violet è il colore Pantone del 2018, mistico e glam e già adottato dagli stilisti sulle passerelle più importanti. Sono vincenti anche le sfumature che partono dal violetto e virano verso il blu di Persia o l'ametista, sfiorando le delicate nuances color lavanda e glicine. Spring Crocus, ad esempio, è una tonalità viola ciclamino che ben si adatta a fare da sfondo alle nuove fantasie floreali. Per quanto riguarda le altre tonalità ci sono invece Arcadia, un verde deciso in forte ascesa, ed Emperador, un marrone cacao spesso abbinato al celeste pallido. A questo elenco dobbiamo aggiungere una selezione di quattro colori primaverili tipici della stagione: Sailor Blue (simile al navy), Harbor Mist (grigio chiaro), Warm Sand (beige-sabbia) e Coconut Milk, bianco latte di cocco, colore passepartout del nuovo guardaroba.