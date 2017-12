Ferrero verso l'acquisto delle barrette di cioccolato Nestlé

Ferrero sarebbe vicina a concludere un affare in base al quale potrebbe acquisire la divisione dolciumi di Nestlé negli Stati Uniti legata in particolare alle barrette di cioccolato. Il valore dell'accordo sarebbe intorno ai 2 miliardi di dollari, secondo indiscrezioni riportate dal New York Post. Per l'azienda italiana si tratterebbe del secondo acquisto importante sul territorio americano dopo il deal su Ferrara Candy, del valore di 1,25 miliardi di dollari.

Le trattative

La divisione Nestlé finita nelle mire dei Ferrero è proprietaria, tra gli altri, dei marchi KitKat, Crunch, Butterfinger, BabyRuth, Willy Wonka. Secondo il New York Post le trattative avrebbero raggiunto un punto di svolta, visto che il principale concorrente nell'affare, Hershey, si è impegnato in un'altra acquisizione da 1,6 miliardi di dollari acquistando Amplify. “Il presupposto è che Hershey se ne sia andata”, ha dichiarato una fonte al giornale newyorkese. In caso di successo, l'operazione renderebbe Ferrero la terza società per fatturato nel settore dolciario negli Stati Uniti, dopo Nestlé e Hershey.

Le tempistiche

Secondo la fonte raggiunta dal New York Post l'accordo potrebbe essere annunciato all'inizio del 2018, quando Nestlé sceglierà l'offerta vincente: al momento nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato però commenti sulle trattative. Ferrero è il brand italiano che gode della migliore reputazione nel mondo (17esimo, e primo in assoluto nel settore alimentare): secondo gli ultimi dati diffusi sul sito ufficiale, ha registrato ricavi per 10,3 miliardi di euro nel 2016, impiega oltre 32mila persone ed è presente in 170 Paesi.