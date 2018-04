Incastra auto tra sbarre passaggio a livello, denunciato automobilista

A Maglie, in provincia di Lecce, un automobilista è stato denunciato dai carabinieri, dopo che al volante della sua auto è rimasto incastrato fra le sbarre di un passaggio a livello. L'uomo, infatti, malgrado fossero azionati i dispositivi ottici ed acustici che preannunciavano l'abbassamento delle barriere per l'imminente passaggio di un treno, ha tentato di attraversare i binari in via Turati, rischiando di provocare un incidente ferroviario. L'accusa formulata dai militari a carico dell'automobilista è interruzione di pubblico servizio.

Incidente scampato

Secondo la ricostruzione dei carabinieri si è evitato l'incidente solo grazie ad una provvidenziale segnalazione al 112, che ha permesso agli organi preposti di interrompere la corsa del convoglio fino a quando non è stata rimossa la vettura dai binari in condizioni di sicurezza. Durante questa operazione l'uomo, 69enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ha insultato le autorità arrivate nei pressi del passaggio a livello, ragione per la quale dovrà rispondere anche dell'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale.