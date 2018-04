Minore istigava alla jihad in Rete: farà percorso "deradicalizzazione"

Un minorenne italiano di origine algerina, che istigava alla jihad in Rete, è stato individuato dalla polizia di Trieste al termine di una lunga e complessa attività contro il cyberterrorismo. Il ragazzo, attraverso l'applicazione di messaggistica istantanea Telegram, amministrava due gruppi chiusi e diversi canali di propaganda a favore dell’sis, istigando altri utenti a commettere "delitti di terrorismo e contro l’umanità". Il minorenne è stato avviato a un percorso dedicato di recupero e deradicalizzazione, seguito da un imam e reso possibile dallo "scollegamento" del giovane dalla rete del cosiddetto "cyber jihad".

Per la prima volta coinvolto un minore in Italia

L'operazione, denominata "Ansar", è la prima di questo tipo a coinvolgere un minore accusato di fare proselitismo attraverso strumenti informatici e telematici. La complessa attività di indagine, avviata nel mese di dicembre 2016, era finalizzata all'identificazione dei membri del canale Telegram denominato "Khilafah News Italia" ed ha visto protagonisti gli specialisti della Sezione per il contrasto al cyberterrorismo del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni e del Compartimento di Trieste, in stretto raccordo operativo con i poliziotti delle Digos del capoluogo friulano e di Udine.

Le domande del ragazzo in Rete

"Salve, come faccio a far passare una cintura esplosiva attraverso le porte automatiche?". Era uno dei quesiti posti ai partecipanti di una delle chat più frequentate dal minorenne. I poliziotti hanno constatato come all’interno del canale venivano pubblicati messaggi di propaganda dello Stato Islamico, originariamente prodotti in lingua araba e tradotti in lingua italiana, rivolti in particolare ai cosiddetti "lupi solitari" presenti sul territorio nazionale.

Le accuse

All’indagato è stato contestato il reato previsto dall’articolo 414, ultimo comma, del Codice penale "istigazione a delinquere") "per aver compiuto attività di proselitismo a favore delI’Isis mediante diffusione e traduzione di contenuti propagandistici, aggravata dal fatto che veniva compiuta attraverso strumenti informatici e telematici".