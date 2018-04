Brescia, bimba di 4 anni muore per otite dopo visita in due ospedali

Una bimba di 4 anni è morta a Brescia per una otite degenerata dopo essere stata visitata ma non ricoverata in due strutture ospedaliere. Lo riporta il Giornale di Brescia. La piccola aveva febbre e dolori al collo da un mese e mezzo, lamentava mal di testa e un forte fastidio all’orecchio. Era stata visitata all'ospedale di Manerbio, in provincia di Brescia, e poi alla Poliambulanza, senza essere però ricoverata. Sabato la corsa all'ospedale Civile di Brescia, il ricovero nel reparto di rianimazione pediatrica. Ma la piccola non ce l'ha fatta, è morta ieri pomeriggio. La Procura di Brescia ha avviato un'inchiesta. Per il momento il pm Claudia Moregola non ha effettuato iscrizioni nel registro degli indagati.

Ordinata autopsia

Il caso è stato segnalato alla Procura che ha disposto l'autopsia. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha inoltre disposto l'invio di ispettori ministeriali nelle strutture coinvolte. Della task force fanno parte, tra gli altri, esperti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), carabinieri del Nas e ispettori del ministero.

Otite fatale

Per la bimba, secondo quanto riportato dal quotidiano locale, sarebbe stata fatale un'otite che avrebbe causato un'infezione particolarmente aggressiva e acuta. I suoi genitori hanno dato l'assenso al prelievo degli organi. Su Facebook il cordoglio della scuola dell'infanzia che la bimba frequentava: "Ciao, piccolo angioletto".