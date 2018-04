Ancora una vittima sul lavoro, operario travolto da un tir a Marghera

Un altro incidente sul lavoro. Nel veneziano un operaio di 56 anni è morto la mattina di oggi, 3 aprile, dopo essere stato travolto da un camion. Il mezzo stava uscendo da un'azienda di Marghera, e secondo le prime ricostruzioni, il conducente del camion non si sarebbe accorto dell'uomo, che sarebbe rimasto schiacciato sotto una ruota del mezzo pesante. L'uomo al volante, un 36enne residente in provincia di Udine, si sarebbe fermato solo in un secondo momento. Sul posto sono subito intervenuti medici del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica (Suem), i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spisal (Servizio prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro). La vittima è originaria di Zuglio, in provincia di Udine.

Una strage silenziosa

Dall'inizio del 2018 sono 154 le persone morte sui luoghi di lavoro in Italia, secondo quanto riporta l’Osservatorio Indipendente di Bologna che da dieci anni tiene il conto delle "morti bianche". Le regioni con il maggior numero di vittime sono il Veneto e la Lombardia, entrambe con 20 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno.