L'attesa è finita. Stasera alle 21, su Sky TG24, andrà in onda "Hashtag24, l'attualità condivisa". La trasmissione ideata e condotta dal vicedirettore di Sky TG24, Riccardo Bocca, sarà anche in diretta streaming su SkyTG24.it. Lo spirito di "Hashtag24, l'attualità condivisa" è capire ciò che accade e soprattutto perché accade, dando voce alle opinioni degli utenti attraverso i social network.

La prima puntata

Quando in Italia si parla di migranti, solidarietà e paure si mischiano. C'è chi è pronto a offrire aiuto, ma "non a casa nostra". E chi, invece, chiede a gran voce di "rispedirli al loro Paese". Di questo parleremo con Pietro Senaldi, direttore responsabile di Libero; Giovanni Lattanzi, coordinatore nazionale del Gruppo Umana Solidarietà e con Antonio Albanese, regista e interprete di "Contromano": film appena uscito nele sale in cui un commerciante italiano esasperato dalla concorrenza di un ambulante clandestino, decide di liberarsi di lui riaccompagnandolo in Senegal.

Domande e commenti del pubblico

Francesca Baraghini selezionerà domande e contributi dei telespettatori che interagiranno attraverso i principali social network: Facebook, con il Gruppo Hashtag24, Twitter con l'Hashtag #H24 e Whatsapp con il numero di telefono 349-6032901. Il tema della puntata sarà introdotto da un servizio a cura di Francesca Smacchia. Il coordinamento editoriale è a cura di Dario Cirrincione.

La video lettera

Peculiarità del programma sarà la "video lettera" che Riccardo Bocca invierà a uno dei protagonisti del tema affrontato in studio. Il video verrà pubblicato online sul sito e sui nostri profili social, così da proseguire il dialogo su internet, utilizzando l'hashtag del programma: #H24.

"Hashtag24, l’attualità condivisa" va in onda ogni mercoledì alle 21 in diretta su SkyTG24, canale diretto da Sarah Varetto, sui canali 100 e 500 di Sky, canale 50 del digitale terrestre e anche in streaming su SkyTG24.it.