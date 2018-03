È morto Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino e Atalanta

È morto Emiliano Mondonico. L'ex allenatore di Torino, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Cremonese si è spento all'età di 71 anni a Milano, dov'era ricoverato. Lottava contro un tumore da sette anni.

L'annuncio della famiglia

A dare l'annuncio della morte è stata la figlia Clara attraverso un post su Facebook sulla pagina del padre. "Ciao papo, sei stato il nostro esempio e la nostra forza...ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu. Eternamente tua", ha scritto la donna. Mondonico, nato a Rivolta d'Adda, in provincia di Cremona il 9 marzo 1947, da sette anni lottava contro un tumore che aveva richiesto l'asportazione di una massa di sei chili, di un rene e di un pezzo di intestino. "Il calcio mi dà la forza per continuare la sfida", diceva a chi gli stava vicino. Il "Mondo", come lo chiamavano affettuosamente tifosi e giocatori, era stato in precedenza un'ala, vestendo le maglie di Torino, Atalanta, Monza e Cremonese. Aveva da poco compiuto 71 anni.