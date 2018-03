Esplosione al porto di Livorno: due operai morti. Evacuata la zona

Due operai sono morti nell'esplosione di un serbatoio nel porto industriale di Livorno e un altro lavoratore sarebbe in gravi condizioni. Le vittime sono operai dell'azienda Labromare, specializzata in bonifiche ambientali: uno dei due è morto sul colpo, l'altro durante il trasferimento in ambulanza verso l'ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, le due vittime stavano lavorando all'esterno del serbatoio, che conteneva acetato di etile. La violenta deflagrazione sarebbe avvenuta durante le operazioni di trasferimento di combustibile in un silo. L'esplosione avrebbe inoltre provocato l'inclinazione del serbatoio, che si è piegato appoggiandosi a un altro vicino.

Evacuata l'area dell'incidente



L'incidente è avvenuto poco prima delle 14.00, nel serbatoio di etilene numero 62, all'interno del deposito Costiero Neri, che si trova all'accosto 29 del porto. La zona del deposito di oli combustibili è stata completamente evacuata. I vigili del fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area anche se non si è sviluppato alcun incendio. Sul luogo dell'incidente sta arrivando il sindaco di Livorno Filippo Nogarin.

Data ultima modifica 28 marzo 2018 ore 15:36