Lago di Como, sub muore durante immersione

Un sub di 60 anni è morto durante un'immersione nel ramo lecchese del lago di Como. L'uomo ha accusato un malore, forse un attacco cardiaco, e per lui non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento dei soccorsi. Sono già state avviate le indagini sulle cause dell'incidente. A lanciare l'allarme è stato il compagno di immersione del sub.



Zona non nuova a incidenti simili

Dopo che è stato lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e un'unità di pronto impiego sopraggiunta con l'elisoccorso. Per l'uomo, però, non ci sarebbe stato nulla da fare, nonostante i vari tentativi di rianimazione. Un'inchiesta è stata già aperta per fare chiarezza sulle cause dell'accaduto. L'incidente è avvenuto nelle acque del ramo lecchese del lago di Como, di fronte all'abitato della frazione Limonta di Oliveto Lario, in provincia di Lecco. Questa zona non sarebbe nuova a incidenti di questo tipo, visto che si tratta di una delle mete abituali di molti sub sportivi.