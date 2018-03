Roma, allarme terrorismo dopo lettera anonima: rafforzata sicurezza

Le misure di sicurezza sono state rafforzate a Roma dopo una lettera anonima, recapitata all'ambasciata italiana a Tunisi, in cui si parla di una possibile minaccia terroristica in Italia, in particolare nella Capitale, ad opera di un cittadino tunisino ritenuto appartenente all'Isis.

Allerta soprattutto nel centro di Roma

L’uomo segnalato, con precedenti per droga, risiederebbe in Tunisia e potrebbe pianificare attentati nel centro di Roma. Dopo la segnalazione, arrivata alla direzione centrale polizia di prevenzione del ministero dell'Interno, le misure di sicurezza nella Capitale sono state rafforzate ancora di più: erano già elevate da mesi, infatti, per l’allarme terrorismo internazionale. In particolare, l'attenzione è massima intorno agli obiettivi sensibili di Roma e nei luoghi in cui sono previste iniziative religiose per la Pasqua: dalla via Crucis in programma al Colosseo venerdì sera, alle chiese presenti in città. Rafforzata la vigilanza dei palazzi istituzionali, ma anche delle aree pedonali affollate, centri commerciali, metro, stazioni e aeroporti. Sotto osservazione sono gli ambienti vicini all'estremismo islamico e radicalismo religioso. Previsti anche controlli ai valichi di frontiera.