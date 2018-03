Stazione spaziale Tiangong-1, alcune parti potrebbero cadere in Italia

Alcuni frammenti della stazione spaziale cinese Tiangong 1 si potrebbero schiantare in Italia, per la precisione a Sud dell’Emilia Romagna, nei giorni di Pasqua, "tra il 28 marzo e il 4 aprile". Lo annuncia, in una circolare inviata a tutti i ministeri e alle Regioni, la Protezione civile. Il ritorno della stazione spaziale, spiega l’ente sul proprio sito, sarebbe dovuto avvenire nell’Oceano Pacifico, ma nel marzo 2016 è iniziata una lenta e progressiva discesa della Tiangong 1 in modo incontrollato. La Protezione civile assicura però che il ritorno sulla Terra del 'Palazzo Celeste', traduzione dal mandarino della parola Tiangong, è monitorato da diversi sensori di osservazione "che registrano la posizione ed il tasso di decadimento". Poche settimane allo schianto stazione spaziale cinese Tiangong-1

Istituito un tavolo tecnico

"La finestra temporale e le traiettorie di impatto al suolo – si legge nella circolare - potranno essere definite con maggiore precisione nelle 36 ore precedenti il rientro". Il monitoraggio della Tiangong 1 è stato affidato all'Agenzia spaziale italiana (Asi), che "curerà la fase di organizzazione e interpretazione dei dati avvalendosi del supporto di altri Enti, nazionali e internazionali". Intanto, la Protezione civile ha fatto sapere di aver istituito un tavolo tecnico di lavoro, previsto in circostanze del genere, al quale partecipano insieme all'Asi il consigliere militare della Presidenza del Consiglio, i ministeri di Interno, Difesa e Esteri, Enac, Enav, Ispra e la commissione speciale della Protezione civile.

Interessati anche Stati Uniti, Brasile, India e Cina

Tiangong è la prima stazione spaziale cinese lanciata dal centro di Jiuquan, il 30 settembre 2011. Al lancio aveva una massa complessiva di 8500 chilogrammi, incluso il propellente. Peso che in questi sette anni si è considerevolmente ridotto anche a causa della grande quantità di carburante che è stato consumato per sostenere la stazione in orbita. Una volta entrata nell’atmosfera terrestre la Tiangong 1 si disintegrerà progressivamente e gli eventuali frammenti cadranno nella zona all’interno della fascia -44°S e +44°N di latitudine. L’area, spiega la Protezione civile, è molto ampia ed è costituita in gran parte da oceani e deserti, ma il raggio di impatto potrà interessare anche zone di Stati Uniti, Brasile, India, Cina e Italia. Nel nostro Paese potrebbe essere colpito il Centro-Sud a meridione dell’Emilia Romagna.