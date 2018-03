Maltempo, torna il gelo di Burian: attesa neve anche a bassa quota

Nessun segnale di primavera sull'Italia ma anzi sulla Penisola sono attese ancora neve e pioggia. Nelle prossime ore Burian tornerà a colpire, dopo aver già imperversato sull'Europa centro-settentrionale. I venti freddi dalla Russia raggiungeranno l'Italia portando nevicate anche a bassa quota in particolare nel Nordest del Paese. In settimana, il maltempo colpirà anche le regioni centromeridionali ( LE PREVISIONI METEO).

Temperature in calo anche di 10 gradi

Secondo quanto confermano gli esperti, sarà una settimana in cui si registrerà un tracollo termico anche di 10 gradi. Prima sulle regioni settentrionali, poi anche al Centrosud, il tutto sotto i colpi dei venti di bora, tramontana e grecale. Le temperature si porteranno ben al di sotto delle medie del periodo. Già a partire da domani, lunedì 19 marzo, ci saranno deboli nevicate in collina al Nord ma a tratti misti a pioggia anche in pianura sul Nordest, in particolare Emilia, Lombardia orientale, Veneto e coste friulane. Fiocchi non esclusi neanche a Bologna né sulla costa veneziana settentrionale. Da martedì a giovedì il maltempo si concentrerà invece al Centrosud liberando il Nord Italia, con neve in collina inizialmente al Centro, ma a tratti in pianura sulle zone interne marchigiane.

Primavera in ritardo

In base a quanto riferito dai meteorologi, la situazione resterà molto instabile per tutto marzo. Sino a fine mese sono infatti attese altre perturbazioni con temperature a tratti sotto le medie del periodo non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa. Sul continente, per esempio, si è ancora in pieno inverno in Francia, con neve a Parigi, in Inghilterra, Scozia e Irlanda, con bufere e nevicate: a Manchester le temperature sono abbondantemente sotto zero.