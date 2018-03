Incendio in appartamento nel Veneziano: morto un 90enne

Un uomo di 90 anni è morto in un incendio scoppiato in un'abitazione a Musile di Piave, nel Veneziano. Una donna di 80 anni è invece rimasta intossicata e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del Servizio sanitario di urgenza ed emergenza e le forze dell'ordine.



La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni, che escluderebbero ogni ipotesi dolosa, l'uomo deceduto dormiva al piano terra della casa e sarebbe morto a causa delle fiamme divampate per una sigaretta dimenticata accesa o per lo sversamento delle braci di uno scaldino. La donna 80enne si trovava invece al piano superiore e si è salvata perché è stata raggiunta solo dalle esalazioni dell'incendio: ora è ricoverata in ospedale dove è sottoposta ad accertamenti clinici. Nell'abitazione è stato eseguito un sopralluogo da parte dei tecnici intervenuti e delle forze dell'ordine.