Coppia di anziani uccisa in casa nel Trevigiano, arrestato un uomo

Un uomo di 35 anni è stato arrestato nella notte dai carabinieri per l'omicidio della coppia di anziani uccisi nel proprio giardino lo scorso 1° marzo a Cison di Valmarino, in provincia di Treviso. Il presunto omicida vivrebbe nello stesso paese, ma è stato fermato in un comune poco distante, a Refrontolo. Il delitto sarebbe maturato per motivi economici. La coppia, Loris Nicolasi di 72 anni e Anna Maria Niola di 69, era stata uccisa a colpi di spranga e coltello, forse un pugnale, e lasciata in fin di vita sul prato dietro la loro casa. Duplice omicidio a Treviso: uccisi in casa moglie e marito

Il delitto

I corpi di Loris Nicolasi e Anna Maria Niola erano stati ritrovati dalla figlia lo scorso 1° marzo nel giardino della loro abitazione. La donna si era insospettita quando, al termine della giornata di lavoro, era entrata in casa e aveva notato un certo disordine. Alla coppia erano state inferte diverse ferite con un corpo contundente, una spranga, e con un'arma da taglio, forse un pugnale, che non è stato ritrovato. L'assassino aveva inflitto numerosi fendenti all'uomo, quasi tutti con molta violenza, di cui uno mortale al collo, mentre si era accanito meno sulla donna, colpita con un solo fendente fatale al torace e poche altre pugnalate. L’ipotesi di una rapina era stata subito esclusa perché la casa non presentava segni di effrazione e al suo interno non mancavano oggetti di valore né denaro.