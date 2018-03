Milano Digital Week, la prima edizione dal 15 al 18 marzo

Parte a Milano la prima edizione della Digital Week. Dal 15 al 18 marzo cittadini e turisti potranno assistere a dibattiti, mostre, curiosità, seminari, performance, spettacoli, workshop, corsi di formazione e laboratori per scoprire i volti nuovi della Milano digitale. In programma ci sono quasi 400 appuntamenti dedicati al tema dell'innovazione e raccontati anche da Sky TG24, media partner dell'iniziativa, che seguirà le attività anche attraverso i suoi canali social e sul sito Skytg24.it.

Le principali iniziative

Dalle arti all'educazione, dalla mobilità al business, dalla manifattura alla sanità, dalla comunicazione fino alla sicurezza: sono tanti e in continua evoluzione gli ambiti che abbracciano in maniera trasversale il digitale e che troveranno spazio nei quattro giorni della Milano Digital Week. Saranno tantissimi i luoghi eccezionalmente aperti al pubblico, i laboratori interattivi per bambini e ragazzi e le curiosità: dal galateo delle social street alla centrale operativa Beccaria della polizia locale, dai robot umanoidi alla registrazione digitale delle bici contro il furto, dalle professioni del futuro, alle tecniche di personal branding attraverso i social media. Fino al dietro le quinte del sistema di voto di X Factor che sarà accessibile grazie a Sky Italia. Ad aprire manifestazione sarà, giovedì 15 marzo dalle ore 10 alle 12, l’appuntamento internazionale del "Digital Bridge": un’occasione di confronto tra le città più tecnologiche e innovative, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e visioni nel campo della trasformazione digitale, e un momento per tutti per scoprire le eccellenze in Europa e nel mondo. Inoltre, negli spazi dell’ex Ansaldo si alterneranno per tutti e quattro i giorni incontri affidati a esperti e opinion leader su temi di stretta attualità. Tra questi anche le fake news: il 15 marzo alle 18 è stato organizzato un dibattito dal titolo "Il grande inganno delle fake news. Il valore dell’informazione", che vedrà presenti tra gli altri Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Sarah Varetto, direttore di Sky TG24 e Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi.

Sky Italia alla Milano Digital Week

Sky sarà tra i protagonisti della prima Milano Digital Week. Ci saranno cinque panel che avranno luogo al quartier generale della Milano Digital Week, BASE Milano, nel pomeriggio di sabato 17 marzo dalle 16 alle 18. Saranno svelati al pubblico i segreti delle tecnologie digitali utilizzate nei film d'arte firmati Sky, la Computer Vision, l'ultima frontiera dell'analisi dei contenuti video, il 4K HDR, capace di garantire la migliore esperienza di visione. Inoltre, venerdì 16 e domenica 18 marzo, saranno organizzate due giornate - rispettivamente rivolte alle scuole e aperte al pubblico - all’interno del Software Centre di Sky: si potrà partecipare a sessioni di "serious gaming", che alternano attività educative a momenti più ludici, o a workshop di coding, per realizzare una webapp relativa al mondo Sky, ma anche scoprire cosa si nasconde dietro le quinte del sistema di voting di X Factor, il popolare talent show di Sky Uno.

Data ultima modifica 07 marzo 2018 ore 15:10