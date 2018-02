Terremoto di magnitudo 2.2 nell'entroterra genovese: scuole evacuate

Terremoto nell'entroterra di Chiavari e di Lavagna, vicino a Genova. La scossa è stata avvertita poco dopo le 12.30 e la magnitudo registrata è di 2.2, come ha fatto sapere l’Ingv. Non ci sarebbero né danni né feriti, ma alcune scuole sono state evacuate come prevedono i protocolli di sicurezza per casi come questi. Sono stati fatti uscire dalle strutture scolastiche i bambini delle elementari e gli studenti del Villaggio San Salvatore di Cogorno, oltre agli alunni dell'asilo di Ne.

Verifiche nelle strutture scolastiche

Nelle strutture scolastiche sono in corso verifiche dei tecnici dei Vigili del fuoco di Genova e di Chiavari per escludere che la scossa possa avere provocato lesioni alle strutture. Secondo i pompieri l'epicentro del sisma sarebbe nel Comune di Cogorno, a una profondità di 6 chilometri.