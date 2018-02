Roma, evacuata scuola dell'infanzia per forte odore gas

Evacuata per un forte odore di gas una scuola comunale dell'infanzia a Roma. È accaduto nella mattina del 19 febbraio alla Monte Cardoneto nella zona settentrionale della Capitale dove erano presenti circa 80 bambini.

L'intervento dei Vigili

A rendere noto l'episodio sono stati i vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 9 di lunedì nell'edificio scolastico. La chiamata al 115 era partita in seguito a un forte odore di gas proveniente dai locali seminterrati della struttura. Arrivati sul posto con due mezzi, i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo, riscontrando "tubazioni vetuste nei locali sottostanti". I pompieri hanno evacuato la scuola e i circa 80 bambini sono stati momentaneamente spostati in una palestra vicina.

Interrotta la fornitura

In seguito all'episodio, Italgas ha diramato una nota in cui viene precisato che "le tubazioni indicate dai Vigili del Fuoco come vetuste – riporta il documento - appartengono all'impianto interno della scuola e sono a servizio della mensa". "Date le condizioni dell'impianto - prosegue la nota - Italgas ha tempestivamente interrotto la fornitura di gas alla mensa e ai locali del custode". La società di distribuzione del gas ha inoltre precisato che l'erogazione del servizio potrà riprendere soltanto dopo che la scuola avrà fatto riparare i propri impianti. "I tecnici Italgas - conclude l'azienda - stanno verificando tutti gli altri impianti di pertinenza della scuola".