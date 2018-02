Dimentica 6mila euro al bar dell'aeroporto: restituiti prima del volo

Per la fretta di prendere il volo per Milano si era scordata il portafoglio, con all'interno oltre 6mila euro, sul bancone di un bar dell'aeroporto di Cagliari. Protagonista della vicenda una turista, alla quale la Polaria ha restituito i soldi appena prima del decollo, quando era già seduta al suo posto nell'aeromobile.

L'onestà della barista

A riportare la notizia è il quotidiano "L'Unione Sarda". L'episodio si è verificato una settimana fa, sabato 10 febbraio, allo scalo di Elmas. A consegnare il borsellino alla polizia di frontiera aerea è stata la barista che lo ha notato sul bancone, al momento della chiusura del bar. Senza aprirlo, lo ha dunque portato alla postazione della Polaria raccontando appunto che la cliente aveva detto di essere di fretta perché doveva salire su un volo: dopo essere entrata al bar, davanti ai banchi del check-in, era infatti corsa via trafelata verso i controlli di sicurezza.

La consegna del portafoglio sull'aereo

Come spiegato all'Ansa dal dirigente della Polaria, Gennaro De Filippis, è stato un agente ad aprire il borsellino, per controllare se all'interno c'erano dei documenti e poter risalire così all'identità della donna. Ed ecco la scoperta: dentro si trovavano 6.275 euro in contanti e un vecchio scontrino francese, in cui si leggeva a malapena un cognome. Dopo essersi fatto dare la lista dei passeggeri degli unici due voli in partenza, il poliziotto è risalito al nome della donna ed è corso verso l'aereo, trovando però il portellone già chiuso. Ha quindi bussato sulla carlinga e, dopo aver parlato con il comandante e una volta eseguiti i controlli di rito, ha restituito portafoglio e soldi alla signora, che è così potuta partire per Milano.