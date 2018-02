Studente di prima media picchia prof, lei finisce al pronto soccorso

Uno studente di una scuola media in provincia di Piacenza ha picchiato la sua professoressa colpendola ripetutamente a un braccio. Portata al pronto soccorso, la prognosi per l'insegnante è di sette giorni. La notizia è riportata dal quotidiano locale Libertà. Il ragazzino di prima media, dopo l’accaduto, è stato sospeso con obbligo di frequenza e la scuola ha presentato una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali.

Il sindacato Gilda: “I genitori rispondano delle azioni dei figli”

L'episodio risalirebbe a qualche tempo fa. "Fatti violenti contro insegnanti di Piacenza, chiediamo di perseguire duramente i responsabili: i genitori rispondano delle azioni dei figli", ha detto Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Piacenza e Parma, commentando la notizia. " È grave il fatto che uno studente aggredisca il proprio insegnante che in quanto tale rappresenta anche l'autorità statale - ha sottolineato il sindacato Gilda - trattandosi di un soggetto minore dei 14 anni egli non è perseguibile penalmente ma certamente i genitori (o chi per essi) rispondono verso terzi dei danni prodotti dai loro figli". La Gilda "inviterà formalmente l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna e l'Avvocatura dello Stato di Bologna ad agire nelle competenti sedi giudiziarie, solitamente lo fanno solo quando si tratta di 'andare contro gli insegnanti' mai quando c'è da agire per tutelarli".