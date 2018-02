Raid razzista Macerata, le chiamate al 112. AUDIO

"Buongiorno sono del bar di Casette Verdini, ci hanno sparato due colpi dalla strada". E' il 3 febbraio, poco dopo le 11, Luca Traini ha cominciato il suo raid a colpi di pistola contro i migranti, dopo l'uccisione della giovane Pamela, e la gente chiede aiuto al 112. "A che altezza?" chiede l'operatore. "La strada per andare a Pollenza". "Hanno sparato due colpi, da una macchina...sulla vetrata – racconta ancora il titolare del bar - l’auto si è diretta "verso la rotonda" ma l'uomo non sa dove ha girato: "ci siamo spaventati, non sono uscito". "Ci sono feriti?". "Grazie a dio no, però c'era gente dentro al bar...". "Va bene restate lì, mettetevi sotto copertura, ora arriviamo...". (Ascolta l'audio in alto)

Poco prima un’altra chiamata: "Siamo in corso Cairoli - dice una voce femminile -, ci sono stati degli spari e c'è un ragazzo a terra" Il ragazzo è "ferito", conferma la donna, "hanno già chiamato il 118...venga subito perché questo ragazzo...".