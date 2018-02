Morte Pamela, seconda autopsia non svela cause del decesso

Una "modestissima" quantità di eroina ceduta a Pamela Mastropietro, la 18enne romana morta e il cui cadavere smembrato è stato rinvenuto in due trolley a Pollenza. Sarebbe "acquisito", secondo fonti giudiziarie, questo addebito mosso dalla Procura maceratese al ragazzo di origini nigeriane, accusato di concorso in omicidio, occultamento e vilipendio di cadavere con Innocent Oseghale, ma anche di aver ceduto la dose a Pamela che non faceva uso di droga da quattro mesi. Rimane comunque ancora da stabilire se il decesso della giovane sia da ricondurre a un’overdose o ad altre cause. Come si legge in una nota del procuratore di Macerata Giovanni Giorgio, emerge anche che non ci sarebbe nessuna prova significativa dai primi esiti degli accertamenti medico-legali. Pamela, escluso omicidio per Oseghale: "Era in overdose sono scappato"

Non ci sono elementi per l'arresto

La piccola quantità di droga ceduta, hanno spiegato fonti giudiziarie, non consente l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare. Mentre l'eventuale accusa di morte in conseguenza di altro reato non sarebbe contestabile in questo caso, perché non ci sono elementi per ritenere che il secondo indagato fosse a conoscenza di circostanze per cui la vita di Pamela potesse essere messa a rischio dall'assunzione di una piccola dose di eroina, e dunque che la morte della ragazza fosse in qualche modo prevedibile. L’uomo, fino ad ora, ha negato tutti gli addebiti, anche quello di spaccio.

Nuovi accertamenti la prossima settimana

Il procuratore di Macerata, dopo aver fatto sapere che dall’autopsia non è arrivata alcuna prova significativa, ha spiegato che questo accade "perché mancano tracce di sangue e di urina sui resti del cadavere che, a dire dei medici legali, è stato sezionato in modo apparentemente scientifico". "Ulteriori accertamenti di laboratorio - ha concluso - saranno effettuati la settimana prossima".

Pamela, dalla sparizione al ritrovamento del cadavere

I resti della 18enne romana fatta a pezzi sono stati ritrovati in due trolley lasciati nella notte tra il 30 e il 31 gennaio in un piccolo fossato di via dell'Industria, a di Pollenza (Macerata). Era stata la stessa madre della ragazza a denunciare la scomparsa ai carabinieri della stazione di San Giovanni, a Roma, dopo che la giovane si era allontanata dalla comunità dove era in cura.