Ragazza uccisa in via Brioschi a Milano: sospetti su un uomo

Il cadavere di una ragazza di 19 anni è stato trovato in un appartamento in via Brioschi, a Milano, in zona Naviglio Pavese. La giovane vittima è stata uccisa a coltellate. Al vaglio degli investigatori ci sarebbe la posizione di un uomo, un tranviere, che abita nel palazzo con la moglie. Pare che la coppia ospitasse la 19enne e che dietro all'omicidio possa esserci un rifiuto. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, infatti, l'uomo avrebbe atteso che la moglie uscisse di casa per approcciare la giovane, e dopo essere stato respinto l'avrebbe aggredita.

Moglie dell'uomo portata via per essere ascoltata

Negli ultimi giorni, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il tranviere sarebbe stato visto passeggiare con la ragazza in un giardino della zona. "Ho fatto un guaio grosso", avrebbe detto questa mattina l'uomo passando in portineria, secondo quanto riferito da alcuni condomini del palazzo dove è stato ritrovato il corpo. Sua moglie è stata portata via in lacrime dalla polizia per essere ascoltata.

Il tranviere e la moglie vengono descritti dai condomini di via Brioschi come "persone schive e un po' scostanti". Secondo un condomino i due "abitavano in un altro palazzo, si sono trasferiti qui da qualche tempo, in un appartamento più grande, perché con i vecchi vicini c'erano stati alcuni screzi e, forse, qualche dispetto".

Data ultima modifica 07 febbraio 2018 ore 14:14