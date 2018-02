'Ndrangheta, confiscati beni per 200 milioni a imprenditore di Lamezia

Treno deragliato a Pioltello, la rimozione dei vagoni. FOTO

Lavori in corso per liberare i binari nell’area dove, il 25 gennaio , c'è stato il deragliamento di un regionale. Continuano le indagini per accertare le cause dell'incidente che ha provocato tre vittime e 46 feriti. Difesa Rfi pronta a chiedere accertamenti sui freni