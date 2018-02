Migranti: a gennaio 4179 arrivi, in calo sbarchi dalla Libia

I migranti sbarcati in Italia nel mese di gennaio sono stati 4179, rispetto ai 4468 dello stesso mese nel 2017. A indicarlo sono i dati diffusi dal Viminale. Ancora più pronunciato il calo degli arrivi provenienti dalla Libia rispetto allo scorso anno: 3146 contro 4252, quasi il 26% in meno. Tra i nuovi arrivati nel nostro Paese nel mese di gennaio, gli eritrei sono i più numerosi (884, dato aggiornato all'1 febbraio), mentre i minori stranieri non accompagnati sono stati 407.

Eritrei i più numerosi, in calo sbarchi dalla Libia

Tra i migranti arrivati in Italia in questo mese di gennaio, dopo gli eritrei, secondo i dati diffusi dal Viminale e aggiornati all'1 febbraio, seguono tunisini (388) e pakistani (258). La novità di quest'anno sarebbe lo sbarco dei libici (192), al quinto posto dietro ai nigeriani (209). Oltre ai 1657 migranti di provenienza varia, le altre popolazioni più rappresentante sono la Costa d'Avorio (179), il Senegal (151), Guinea (121), Sudan (110) e Mali (107). Dai dati del Viminale emerge un netto calo degli sbarchi provenienti dalla Libia: 3146 nel mese di gennaio, 25,99% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 e 44,45% in meno rispetto a gennaio 2016. In questo mese di gennaio sono sbarcati anche 407 minori non accompagnati. Erano stati 15731 in tutto il 2017 e 25846 nel 2016. Infine, fino a questo momento, i richiedenti asilo trasferiti all'estero secondo la procedura della relocation sono 11464.