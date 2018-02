Investita e trascinata da un’auto a Torino, morta anziana

Una donna di 68 anni è morta a Torino, dopo essere stata investita da un’auto e trascinata per centinaia di metri. È successo in corso Moncalieri, un'arteria molto trafficata oltre il fiume Po, ai piedi della collina. L'anziana è morta dopo il ricovero in ospedale. La persona a bordo della macchina non si è fermata e sarebbe fuggita. Sono in corso le ricerche della polizia municipale, che sta visionando i filmati delle telecamere per ricostruire l'incidente.