Messaggi hot a una studentessa, arrestato professore a Riccione

Un professore di una scuola superiore di Riccione, 46 anni, è stato arrestato questa mattina, 30 gennaio, dagli agenti della questura di Rimini perché accusato di atti sessuali con una studentessa di 15 anni. Il docente è stato fermato dalla polizia lungo il percorso per raggiungere l’istituto dove insegna.

I file con richieste sessuali

La vicenda era stata denunciata nei giorni scorsi dopo che erano stati scoperti due file audio che conterrebbero, secondo le accuse, esplicite richieste inviate dal professore alla ragazza per prestazioni sessuali. Pare che le registrazioni, da diverse settimane sui telefonini dei ragazzini della scuola, siano poi arrivate anche alle mamme, che si sono rivolte al preside dell'istituto, il quale, a sua volta, ha segnalato tutto alla polizia di Stato.

Il docente era ancora in servizio

Da quanto emerso nei giorni scorsi, la ragazzina avrebbe anche ammesso con la mamma di avere una relazione sentimentale, di essere innamorata del docente. E sarebbe stata sempre lei a diffondere le registrazioni audio. Dopo esser stato identificato, il docente era rimasto regolarmente in servizio, visto che non era stato sospeso dall’incarico. Adesso per lui è arrivato l'arresto.