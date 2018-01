Roma, donna spinta sotto il metro: il video dell'uomo che l'ha spinta

Un video immortala il momento in cui l’uomo fermato con l’accusa di aver spinto una 47enne sui binari della metro a Roma è entrato in azione. Nella immagini, girate dalle telecamere interne della stazione dove si è verificato l’episodio, si vede l'aggressore, che indossa un giubbotto rosso, passare ai varchi alle 12.49 e ricomparire due minuti dopo, tra la folla sulla banchina, in attesa. Poi, alle 12.53, le immagini si interrompono nel momento in cui l'uomo spinge all'improvviso la vittima che finisce sui binari. Donna spinta sotto la metro a Roma: l’aggressore resta in carcere

L'episodio alla stazione Eur Fermi

Le riprese mostrano quello che è successo lo scorso 26 gennaio alla fermata della metropolitana Eur Fermi, sulla linea B, in direzione Rebibbia. La vittima, una 47enne di origine peruviana, si trovava sulla banchina, in attesa del convoglio, quando è stata spinta sui binari mentre arrivava il treno. La donna è stata estratta e soccorsa d’urgenza in condizioni molto gravi: ha riportato molte lesioni, l’amputazione di una mano e una grave emorragia. Per l’accaduto, in meno di 24 ore e proprio grazie alle immagini delle telecamere, è stato fermato un 47enne con problemi psichici che avrebbe agito senza alcun motivo. Per lui, il 29 gennaio, il gip ha convalidato l’arresto che al momento dell’arresto si sarebbe giustificato dicendo: "Ho sentito delle voci. Me lo ha detto Dio".