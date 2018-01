Roma, donna spinta sotto la metro: è grave. Uomo ripreso da telecamere

Sarebbe stata spinta da un uomo sui binari della metropolitana di Roma proprio mentre stava sopraggiungendo un treno. La donna, una cittadina peruviana di 47 anni, è stata estratta dai vigili del fuoco e soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono ancora gravi. E' stata operata per ore all'ospedale San Camillo. Ha riportato molte lesioni, l’amputazione di una mano e una grave emorragia.

L’episodio sulla linea B

Tutto si è consumato in pochi istanti, sotto gli occhi di decine di passeggeri in attesa sulla banchina della fermata Eur Fermi della linea B e immortalata da una telecamera di videosorveglianza.

Si indaga sulla dinamica

Rimane ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. In particolare, se si sia trattato del gesto di uno squilibrato o se la vittima conoscesse quell'uomo immortalato dalle telecamere. La polizia sta scavando nella vita della donna, che lavora come cameriera, e ricostruendo le ore precedenti. Da chiarire, in particolare, se sia scesa sulla banchina in sua compagnia o se, al contrario, non conoscesse quell'uomo.

Caccia all’uomo

La telecamera avrebbe ripreso l'attimo della spinta avvenuta sulla banchina affollata. L'uomo si sarebbe poi allontanato tra i passeggeri. Qualcuno l'avrebbe indicato come responsabile, ma nessuno l'ha bloccato e l'uomo è riuscito a scappare. Sulla vicenda la Procura aprirà un fascicolo coordinato dal pm Alberto Pioletti. Il magistrato attende una prima informativa degli investigatori. Si potrebbe procedere per tentato omicidio.

Data ultima modifica 26 gennaio 2018 ore 22:30