Ragazza investita da tram a Milano, incastrata per ore. È grave

Una ragazza è stata investita da un tram intorno alle 20 del 29 gennaio in via Nino Bixio, in zona Porta Venezia a Milano. Dalle prime informazioni si tratterebbe di una 19enne. I vigili del fuoco hanno impiegato oltre un'ora e mezza a disincastrarla dalle lamiere del tram 19 che al momento dell'incidente procedeva in direzione Lambrate. Per portare soccorso sono arrivati i sanitari del 118, con tre ambulanze e un'automedica: per lei è stato valutato un codice rosso ed è stata portata al Niguarda. Presente anche personale dell'Atm e polizia locale.

La ricostruzione

Da una prima ricostruzione la ragazza avrebbe attraversato mentre passavano due tram e dopo aver superato il primo non si sarebbe accorta dell'arrivo del secondo. Il macchinista sarebbe riuscito a ridurre la velocità senza però riuscire a fermarsi prima di colpirla. Stando alle prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti più lievemente un uomo di 42 anni e anche un ragazzo di 19 anni: valutati in codice verde, uno di loro è stato portato al Fatebenefratelli.