Giù da altalena, cade in un dirupo: muore 22enne nel Mugello

Pakistan, alpinista francese soccorsa a 6.700 metri e a -40 gradi

Elisabeth Revol è in salvo dopo una complessa operazione di soccorso sul Nanga Parbat, conosciuto come "montagna della morte". Niente da fare per il compagno di cordata, il polacco Times Mackiewicz, bloccato a 7.200 e per il quale non ci sono speranze di salvezza