Carnevale di Venezia 2018 al via, ecco programma e curiosità

Al via il prossimo 27 gennaio il Carnevale di Venezia, il più antico d’Italia oltre che uno degli eventi più famosi al mondo. Per due settimane nella città della Laguna si susseguiranno balli, sfilate in maschera e spettacolari scenografie ispirate all’universo circense, mentre i tradizionali voli dell’angelo, dell’aquila e lo svolo del Leon apriranno e chiuderanno rispettivamente la rassegna veneziana.

Tradizione e scenografie circensi

Le origini del Carnevale di Venezia sono antichissime. Le prime testimonianze risalirebbero alla fine dell’undicesimo secolo, mentre il primo documento che dichiara questo evento una festa pubblica è l’editto del Senato della Repubblica di Venezia del 1296. E proprio nel pieno rispetto della tradizione sarà l’apertura della rassegna, sabato 27 gennaio, con lo spettacolo "VeCircOnda" che andrà in scena sul palcoscenico acquatico del Rio di Cannaregio. Grandi strutture scenografiche ispirate al mondo del circo rinnoveranno simbolicamente il legame con le antiche tradizioni del Carnevale veneziano, in cui era frequente l’arrivo trionfale delle "Maravegie", animali dall’Africa e dall’Oriente che a Venezia giungevano per stupire il pubblico. Tra le scenografie ci saranno anche quelle usate dal regista Federico Fellini del film del 1954 "La strada". Oltre 200 gli eventi in programma, legati, nell'ideazione del direttore artistico della kermesse, Marco Maccapani, da un unico filo rosso: il tema del gioco, declinato in ogni sua sfaccettatura, dalla musica, al teatro, passando per l'arte e, appunto, il circo.



Programma e novità



Come ogni anno, sabato 3 febbraio a partire dalle 14:30 andrà in scena in piazza San Marco la tradizionale Festa delle Marie. Dodici ragazze veneziane selezionate da una giuria ad hoc sfileranno seguite da un corteo storico in costume, da San Pietro di Castello fino a Piazza San Marco. Qui le 12 Marie verranno presentate ufficialmente al pubblico sul palco allestito per l'occasione. Sempre il 3 febbraio inizierà il concorso della Maschera più bella che avrà il suo gran finale domenica 11. Immancabile domenica 4 febbraio, il volo dell'angelo che avrà come protagonista Elisa Costantini, la Maria vincitrice dell'edizione 2017, la quale scenderà dal campanile di San Marco a mezzogiorno in punto. Rispetto alla kermesse dello scorso anno, ci sarà una novità. Il 9 febbraio andrà in scena, sempre in piazza San Marco, una rievocazione storica: lo scontro tra "Nicolotti" e "Castellani", le due fazioni che, ai tempi della Serenissima, si dividevano la città.



L'ultimo atto della kermesse

Domenica 11 febbraio, sempre a mezzogiorno, ci sarà un altro volo legato alla tradizione della kermesse veneziana: il volo dell'Aquila, con protagonista il patron della Diesel, Renzo Rosso. Due giorni dopo, martedì grasso, andrà in scena il gran finale della Festa delle Marie, con l'incoronazione della vincitrice dell'edizione 2018 alle 16:30. Alle 17 lo "Svolo del Leon" annuncerà la fine del Carnevale. Un gigantesco gonfalone, ovvero un vessillo di forma rettangolare, ripercorrerà dal basso verso l'alto i circa 90 metri che separano il centro del palco di piazza San Marco dalla cella campanaria sulle note dell'Inno di San Marco.