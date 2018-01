Baby gang a Milano devasta metro: 6 minori denunciati

Milano, la mostra “Dentro Caravaggio” prorogata fino al 4 febbraio

La decisione di Palazzo Reale visto l'enorme afflusso e le richieste: una settimana in più per vedere l'esposizione “più importante dell'anno”. Non saranno possibili prenotazioni, consigliate le visite serali. Il 29 e il 30 gennaio due giornate di studio