Avvocato con il velo, il giudice la caccia dall'aula

Velo proibito nelle aule del Tar di Bologna. Questa la decisione del presidente del tribunale amministrativo che ha allontanato da un'udienza Asmae Belfakir, ragazza musulmana di 25 anni, praticante avvocato nell'ufficio legale dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

"Tolga il velo o esca dall'aula"

In mattinata, Belfakir si era presentata a un'udienza per assistere, insieme alla sua collega, al procedimento riguardante un ricorso e una contestuale istanza di sospensione cautelare in materia di appalti. Il giudice le ha chiesto, però, di togliere il velo, altrimenti avrebbe dovuto lasciare l'aula. La ragazza si è rifiutata ed è uscita. "Non mi era mai successo prima - ha raccontato all'Agi - ho assistito a decine di udienze, anche qui al Tar e nessuno mi aveva mai chiesto di togliere il velo. Nemmeno al Consiglio di Stato". Belfakir si è detta "sconvolta" dall'episodio.

Allontamento per ragioni "culturali"

Non sono chiare le motivazioni del giudice. Ma, a quanto pare, non sarebbero di natura legale. In tribunale è necessario essere riconoscibili ma, come afferma la giovane avvocato, "non si può assolutamente parlare di problema di sicurezza perché il velo tiene il volto scoperto e quindi sono perfettamente identificabile". Mentre lasciava l'aula, il giudice avrebbe spiegato che "si tratta del rispetto della nostra cultura e delle nostre tradizioni", riferisce la ragazza, sottolineando che Mozzarelli "ha parlato di cultura e non di legge".

Cartello vieta il velo

Sulla porta della camera di consiglio nella sede di Bologna del Tar dell'Emilia Romagna, è affisso un cartello con la citazione dell'articolo 129 del codice di procedura civile che tra le altre cose richiama per chi interviene o assiste all'udienza al dovere di "stare a capo scoperto", in particolare si legge: "Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio"; "è vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo".