Frodi assicurative, simulavano falsi incidenti: 20 arresti a Caserta

Ottenevano dalle compagnie assicurative indennizzi per diversi milioni di euro grazie alla compiacenza di periti assicurativi che rilasciavano false attestazioni in merito ad incidenti stradali mai avvenuti. I carabinieri del nucleo investigativo di Caserta hanno eseguito, nella provincia campana, 20 misure cautelari nei confronti di altrettante persone. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, alle accuse di associazione per delinquere finalizzata alla frode assicurativa, falsa testimonianza, corruzione in atti giudiziari ed evasione dell'iva.

Titolari di agenzie tra i membri dell’organizzazione

Secondo l'indagine, nel Casertano aveva preso forma una vera e propria organizzazione che vedeva tra i suoi componenti di maggior spicco i titolari di un'agenzia di infortunistica stradale che, avvalendosi di false attestazioni di periti assicurativi compiacenti, riuscivano a simulare incidenti stradali con danni a persone e cose.