Incendio in ditta riciclaggio rifiuti nel savonese: scuole chiuse

Un vasto incendio, con molta probabilità doloso, è scoppiato nella serata di domenica 7 gennaio in un'azienda che opera nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti a Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

L'incendio e le preoccupazioni degli abitanti

Il rogo è divampato intorno alle 21.30 all'interno di alcuni capannoni della Fg Riciclaggi, nella frazione di Bragno del comune di 13mila abitanti in provincia di Savona. Ad andare a fuoco sono stati i due capannoni adibiti allo stoccaggio di diversi rifiuti tra cui legno, plastica e pneumatici. Il rogo ha causato l'innalzamento di una densa colonna di fumo nero, che ha destato le preoccupazioni degli abitanti anche per il forte odore che si sente nella zona. Centinaia le telefonate arrivate ai centralini dei vigili del fuoco, che riferivano di un incendio "spaventoso con lingue di fuoco molto alte" e della "nuvola di fumo che incombe sulla zona".

Rogo circoscritto, scuole chiuse

Sul posto sono accorse diverse squadre di pompieri provenienti da tutta la Liguria e i volontari della protezione civile, che sono riusciti a circoscrivere l'incendio. Tra le possibili origini del rogo, sembra prevalere l'ipotesi del dolo, anche perché l'incendio è divampato in un giorno di pioggia. Allertati i tecnici dell'Arpal, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, per accertare l'entità dell'inquinamento nell'aria e gli eventuali rischi per la salute. I responsabili della ditta Fg hanno però assicurato che nell'area dell'incendio non vengono stoccati materiali pericolosi o inquinanti. Sul posto è giunto anche il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, che ha espresso preoccupazione. Le scuole rimarranno chiuse per precauzione in diverse località tra cui Bragno, Cosseria, Ferrania e San Giuseppe di Cairo.