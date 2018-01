Naufraga gommone al largo della Libia. Ong tedesca: "Almeno 25 morti"

La prima tragedia dell'anno si consuma ad una quarantina di miglia a nord delle coste di Tripoli, in acque internazionali: un gommone, salpato nella notte o nelle prime ore della mattina del 6 gennaio da un porto ad est della capitale libica, molto probabilmente Garabulli, è naufragato con il suo carico di migranti. Il bilancio è di "almeno 25 morti", rende notola ong tedesca Sea Watch, mentre la Guardia Costiera italiana, intervenuta sul posto, ha fatto sapere che i corpi recuperati al momento sono otto.

"Almeno 25 morti"

Comincia dunque nel peggiore dei modi il 2018, nonostante gli sforzi dell'Italia per supportare la Guardia Costiera libica e contrastare i trafficanti di esseri umani, nonostante nel 2017 le partenze siano diminuite di oltre il 34% e nonostante l'intervento dell'Onu nei campi libici e l'apertura del primo corridoio umanitario 'legale' che due giorni prima di Natale ha consentito di portare in Italia con un volo di Stato 160 migranti in condizioni di fragilità sottratti ai centri di detenzione di Tripoli.

L'allarme e le operazioni di soccorso

L'allarme è scattato nella tarda mattinata, quando un mezzo aereo della missione europea Sophia, impegnato nel controllo del Mediterraneo centrale, ha individuato il gommone in difficoltà. L'imbarcazione era già semisommersa. Nel punto indicato è arrivata la nave Diciotti, della Guardia Costiera, insieme ad alcune unità della Marina Militare italiana. Al momento sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.

Gli arrivi in Italia nei primi giorni del 2018

Dal primo gennaio ad oggi sono sbarcate in Italia oltre 400 persone: 333 sono i migranti soccorsi dall' 1 gennaio fino alle ore 8.00 del 5 gennaio, secondo i dati del Viminale. Mentre 85 sarebbero quelli salvati oggi nel naufragio al largo della Libia. Nello stesso periodo dell'anno scorso furono 729 i migranti soccorsi. Complessivamente, nel 2017 sono arrivati in Italia 119.369 migranti, il 34,24% in meno rispetto al 2016 quando furono soccorse e assistite 181.436 persone.