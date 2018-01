La balena spiaggiata da 50 giorni in Sardegna si è spezzata in due

Si è spezzata in due a causa delle mareggiate la balena spiaggiata da 50 giorni sul litorale di Platamona, in Sardegna. Il cetaceo di 17 metri si trova sul tratto di costa del golfo dell’Asinara dalla mattina del 15 novembre, a causa di ostacoli burocratici che hanno impedito di trovare una soluzione. Ben 17 gli enti coinvolti per decidere il da farsi, finora senza risultato.

Indetto un appalto

Intanto, come riporta la Nuova Sardegna, in seguito agli ultimi sviluppi, il Comune di Sorso ha abbandonato l'idea di una nuova conferenza di servizi prevista dopo le feste e ha annunciato una gara d'appalto per individuare chi si occuperà del recupero della carcassa.

Foto La Nuova Sardegna - Salvatore Santoni

Cosa succede adesso

"La natura ha prodotto una netta separazione tra lo scheletro, che ormai è completamente spolpato e staccato dagli altri resti", ha detto il sindaco di Sorso Giuseppe Morghen per spiegare il motivo per cui "ormai la conferenza dei servizi che si sarebbe dovuta tenere dopo l'Epifania è superata dagli eventi: non possiamo più aspettare, prendiamo per buono quello che si è deciso nella prima conferenza". La balena sarà dunque sepolta in un terreno della zona industriale di Sorso mentre il suo scheletro, sarà esposto in uno spazio fruibile, ancora da definite. "Entro mercoledì sapremo chi ha vinto l'appalto e potremo procedere" ha detto il sindaco.