Brucia capannone nel Pavese, evacuate 100 persone

È stato "domato" l’incendio divampato la sera del 3 gennaio in un capannone in disuso a Corteolona e Genzone, nel pavese. Ad annunciarlo è l’assessore all'Ambiente della Lombardia, Claudia Terzi. Dopo che erano divampate le fiamme, si era creata una lunga colonna di fumo nero che aveva avvolto buona parte della Bassa Pavese, costringendo un centinaio di persone a evacuare da Cascina San Giuseppe. Nell'incendio sarebbero bruciati plastica, pneumatici e altri materiali di scarto e per questo c'è il rischio che si sia formata una nube tossica. Si teme quindi che ci sia il pericolo di possibili inquinamenti ambientali. Per questo proprio a Cascina San Giuseppe l'Arpa ha posizionato il campionatore ad alto volume per il monitoraggio degli inquinanti, che consente di rilevare l'eventuale presenza di diossine e ipa (idrocarburi policiclici aromatici), potenzialmente cancerogeni. Ma come ha fatto sapere Terzi, per i risultati bisognerà aspettare almeno tre giorni.

Ordinanza del sindaco di Inverno e Monteleone: restare in casa

La zona di Inverno e Monteleone è stata quella investita in maniera più significativa dalla nube che si è sprigionata dalle fiamme. Il sindaco, Enrico Vignati, ha ordinato ai cittadini residenti nelle zone circostanti - nello specifico Cascina San Giuseppe, Cascina Colombara e Cascine di Sotto - di restare in casa e di mantenere chiuse porte e finestre. L'ordinanza si estende anche alle attività commerciali e industriali, e precisa che "i prodotti ortofrutticoli derivanti dalla coltivazione dei terreni posti al di fuori della zona interessata ma in zone immediatamente prospicienti, dovranno essere sottoposti prima della consumazione ad accurato lavaggio in acqua corrente e potabile". L'ordinanza prevede anche il divieto di pascolo delle bestie e la diffida all'utilizzo di foraggi eventualmente esposti alla ricaduta da combustione.

Allarme nube tossica

Fin dalle ore successive all'incendio, il sindaco di Inverno e Monteleone e quello di Corteolona e Genzone, Angelo Della Valle, avevano raccomandato ai cittadini di non uscire di casa se non strettamente necessario, di non sostare all'aperto e di non aprire le finestre, oltre che di non utilizzare, in via precauzionale, i prodotti dell'orto. "Siamo in allarme per la nube, ovviamente tossica, visto che stanno bruciando pneumatici e plastica, che si è sprigionata dall'incendio", aveva detto Vignati già la scorsa notte. Il primo cittadino aveva anche raccontato: "Noi sindaci della zona siamo stati contattati a due ore dall'inizio dell'incendio da un funzionario dell'Arpa il quale, considerato il rischio ambientale, ci ha chiesto di monitorare il paese".

Prefettura: rivolgersi a presidi sanitari per infiammazioni a vie respiratorie

Anche la prefettura di Pavia, nella notte, era intervenuta con un comunicato in cui faceva sapere: "La popolazione è invitata a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni delle prime vie respiratorie". "A tutela della popolazione residente nelle zone limitrofe - anticipava la nota della Prefettura - è stata svolta una capillare attività di informazione con invito a tenere chiuse le finestre. A titolo precauzionale il sindaco di Corteolona e il sindaco di Inverno e Monteleone stanno predisponendo apposite ordinanze prevedendo anche il divieto di consumo di ortaggi e verdure a foglia larga".

Le foto pubblicate nella notte dal sindaco di Inverno e Monteleone, Enrico Vignati

Il capannone bruciato

Il capannone, di circa 2mila metri quadri, sembra essere in disuso da tempo, ma i residenti avrebbero raccontato di aver visto, negli ultimi mesi, camion entrare e uscire scaricando materiale. Nel vertice convocato in piena notte in Comune a Corteolona tra i sindaci e gli enti preposti all'ambiente e alla sicurezza, si è discusso anche del fatto che, almeno per ora, non sarebbero stati trovati i documenti di legge relativi a questo capannone e al suo contenuto. Tra questi documenti, anche i classamenti per gli eventuali rischi o un piano per eventuali incidenti rilevanti. Le indagini, intanto, non escludono l'ipotesi di un gesto doloso alla base del rogo.

Gori sul luogo dell'incendio. Maroni: Regione sosterrà costi bonifica

Dopo l’incendio, sul posto è arrivato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e candidato presidente alla regione Lombardia per il Pd. Nel capannone "da mesi venivano abusivamente stoccati rifiuti plastici", ha ricordato il primo cittadino bergamasco - che ha pubblicato anche un video su Twitter - e che ha spiegato che la questione "era stata segnalata dai sindaci alla Procura e ai carabinieri alcuni mesi fa. Purtroppo nel frattempo non ci sono stati provvedimenti e non è la prima volta che succedono incendi di questo tipo, soprattutto di materie plastiche, la ragione è che la Cina ha chiuso l'importazione materie plastiche e a questo punto diventa conveniente lo smaltimento abusivo". Sul rogo è poi intervenuto anche Roberto Maroni che ha telefonato al sindaco di Inverno e Monteleone per "garantirgli il sostegno economico della Regione a copertura di tutte le spese che sarà necessario affrontare per mettere in sicurezza l'area".

Data ultima modifica 04 gennaio 2018 ore 13:04