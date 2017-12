Barriere e metal detector: Capodanno blindato nelle piazze italiane

Varchi, transenne, metal detector e botti vietati. Sarà un Capodanno segnato dalle misure di sicurezza, con le piazze sorvegliate speciali, quello che si festeggerà nelle principali città italiane: un meccanismo messo in moto a scopo preventivo, visto che l'intelligence non segnala allarmi terrorismo specifici per il nostro Paese.

Niente botti a Roma

Nella capitale gli standard di sicurezza sono stati innalzati al massimo non solo nei luoghi sensibili, come piazza San Pietro, ma in tutto il centro città dove ci saranno 1200 uomini sul campo con squadre di artificieri, pattuglie e squadre antiterrorismo. Nell'area del Circo Massimo, dove si esibiranno diversi artisti, sono stati predisposti varchi contapersone con metal detector e sono vietate le bottiglie di vetro. Transenne e fioriere antisfondamento saranno posizionate in particolare agli estremi del Lungotevere, dove si svolgeranno vari eventi. Inoltre, un'ordinanza del sindaco Virginia Raggi vieta fuochi artificiali, petardi e razzi dalle 00:01 del 31 dicembre 2017 alle 24:00 del 1° gennaio 2018.

Milano, il concerto in piazza Duomo

Transenne anche in piazza Duomo a Milano, dove ci sarà il concertone gratuito con Fabri Fibra e Luca Carboni: l'ingresso, monitorato con metal detector, sarà possibile solo fino al raggiungimento della capienza massima di 20.070 persone e c’è il divieto di introdurre bottiglie di vetro e petardi. Si può entrare attraverso nove varchi posizionati in Piazzetta ex Reale, via Marconi, via Mazzini, via Torino, via Orefici, via Mercanti, via Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele e Corso Vittorio Emanuele angolo via Raffaele. Gli uomini in campo saranno 250, oltre al personale dell'arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia penitenziaria e i militari dell'esercito italiano. Presente anche un punto di assistenza sanitaria del 118 e dei presidi dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Niente Capodanno in piazza San Carlo a Torino

Niente Capodanno in piazza San Carlo a Torino, ancora segnata dagli incidenti dello scorso 3 giugno giugno durante la finale di Champions League. Ma non mancano le misure di sicurezza: no a bottiglie in vetro e lattine nelle piazze del centro e nelle aree attorno al PalaAlpitour e allo Spazio 211, teatro dei due appuntamenti per il veglione di San Silvestro. Intensificati anche i controlli delle forze dell'ordine in città, nelle stazioni e all'aeroporto.

Le misure in Veneto

Barriere e vie di fuga anche nelle principali piazze venete, dove si festeggerà, tra le altre, in Piazza San Marco a Venezia, in Piazza Bra a Verona e in Prato della Valle a Padova. A Venezia i fuochi di artificio nel bacino di San Marco saranno visibili dalla riva degli Schiavoni, in modo tale da “alleggerire” la Piazza, e saranno predisposti sensi unici nelle calli più strette.

Firenze

Divieto di botti, nei luoghi degli spettacoli e nelle piazze, anche a Firenze, dove in piazzale Michelangelo si esibiranno Ermal Meta, Morgan, Raphael Gualazzi e Lorenzo Baglioni. Capienza massima: 15.000 persone. Tra le misure di sicurezza anche i controlli ai varchi di accesso, ma verifiche per persone e borse da parte delle forze dell'ordine sono state organizzate anche nelle altre zone della città.

A Napoli barriere in Piazza Plebiscito

A Napoli invece concertone in Piazza Plebiscito, con prefiltraggio degli accessi, barriere agli ingressi e divieto di introdurre bottiglie di vetro e petardi. Sul palco si alterneranno musicisti provenienti da tutto il Sud, in prima fila il collettivo musicale dei Terroni Uniti, mentre per la comicità arriva il milanese doc Teo Teocoli.